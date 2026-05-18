В ходе инициативы "Сад памяти", работники железной дороги из Ярославля посадили свыше 30 тыс. деревьев.

2026-05-18 16:52
Сотрудники Северной железнодорожной компании приняли участие в экологическом и патриотическом проекте «Сад Памяти», в рамках которого было посажено 33 тыс. еловых саженцев недалеко от села Бедниково. Действия осуществлялись в Даниловском районе Ярославской области в сотрудничестве с профессионалами из Даниловского лесничества.

В планах до окончания июня в рамках данного проекта посадить деревья также в других областях Северной железнодорожной компании.

Проект «Сад Памяти» реализуется с 2020 года в России. Участие в нем приняли представители из десятков стран мира. Целью инициативы является ежегодная посадка деревьев в честь каждого, кто погиб во время Великой Отечественной войны, а также сохранение лесного ресурса. За 6 лет было посажено более 160 млн деревьев, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

