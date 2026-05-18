Свердловская железнодорожная система провела подготовку пожарных составов к летнему сезону.

Свердловская железнодорожная линия подготовила специальные поезда для работы в летний сезон, когда вероятность возникновения лесных пожаров увеличивается. В апреле и мае эти специализированные составы уже 4 раза выезжали для тушения возникших пожаров.

На важных станциях Свердловской железнодорожной линии размещено 21 пожарный поезд: 8 – в Свердловской области, 5 – в Пермском крае, 4 – в Тюменской области, по 2 – в ХМАО-Югре и ЯНАО. В случае чрезвычайной ситуации они могут быстро добраться до места происшествия.

В предверии пожароопасного сезона в каждый состав добавили по одной дополнительной цистерне-водохранилищу. Общий объем цистерн одного поезда – до 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам. Это позволяет подразделениям МЧС значительно сэкономить время на поиск воды.

Пополнены запасы огнетушащих средств, пенообразователя, горюче-смазочных материалов. Проверены состояние утвержденных источников воды и доступность мест для заправки поездов водой. Были проведены пожарно-тактические учения и специальные тренировки для отработки действий в чрезвычайных ситуациях. Для дежурных бригад пожарных создан запас продуктов питания и воды, рассчитанный на двое суток автономной работы.

Вместе с цистернами-водохранилищами, в состав поездов входят специализированные вагоны для размещения пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования и инвентаря. Они оснащены мощными насосными установками, которые могут обеспечивать непрерывную подачу до 40 литров воды в секунду на расстояние более одного километра. Собственный дизель-генератор увеличивает возможность автономной работы поезда в полевых условиях.

Все пожарные составы СвЖД являются частью Единой государственной системы предотвращения и устранения экстренных ситуаций. Их задача - обеспечение безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта, при этом они часто оказывают помощь регионам и МЧС в борьбе с пламенем на различных объектах. Это критически важно, так как во многих случаях подъехать как можно ближе к местам возгорания возможно исключительно по железной дороге. Специализированные составы наиболее часто задействованы при тушении природных пожаров (включая торфяные) в зоне отвода магистрали и поблизости от нее, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.