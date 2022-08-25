Школьникам и студентам Республики Башкортостан будет предоставлена возможность покупать льготные билеты на электрички

09:32

С 1 сентября 2022 года школьники и студенты очной формы обучения могут приобретать билеты на пригородные поезда АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» с 50% скидкой.

Для оформления проездных документов в пригородных кассах, терминалах АО «Башкортостанская ППК» и в пути следования школьникам необходимо будет предоставить справку из школы, а студентам – студенческий билет.

Отметим, что теперь льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам». Для этого школьнику или студенту достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе перевозчика. На следующие сутки после регистрации появится возможность приобретения льготного проездного документа через приложение, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.