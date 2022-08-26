Дополнительные рейсы пассажирских поездов в сообщении с курортами Черноморского побережья назначены на Свердловской железной дороге

Для удовлетворения растущего спроса на поездки из городов юга России в августе-сентябре холдинг «ЖД» назначил более 730 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья и Северного Кавказа. Пиковыми датами выездов станут 26-28 августа.
На Свердловской железной дороге для вывоза отдыхающих назначены дополнительные рейсы в Екатеринбург и Пермь из Анапы, Кисловодска и Новороссийска (перевозчик – Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании»):
Для желающих «продлить лето» будут курсировать:
Назначены поезда № 443/444 Екатеринбург – Саратов и № 271/272 Екатеринбург – Санкт Петербург отправлением из столицы Урала 1 и 2 сентября соответственно.
Ожидается, что всего в период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах холдинга «ЖД» отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году), при этом на данный момент куплено уже более 2 млн билетов. Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.
Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.