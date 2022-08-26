Дополнительные рейсы пассажирских поездов в сообщении с курортами Черноморского побережья назначены на Свердловской железной дороге

16:00

Для удовлетворения растущего спроса на поездки из городов юга России в августе-сентябре холдинг «ЖД» назначил более 730 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. Они будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья и Северного Кавказа. Пиковыми датами выездов станут 26-28 августа.

На Свердловской железной дороге для вывоза отдыхающих назначены дополнительные рейсы в Екатеринбург и Пермь из Анапы, Кисловодска и Новороссийска (перевозчик – Уральский филиал «Федеральной пассажирской компании»):

поезд № 499/500 Анапа – Екатеринбург отправлением из Анапы 26 и 29 августа;

поезд № 445/446 Кисловодск – Екатеринбург отправлением из Кисловодска 29 августа.

Для желающих «продлить лето» будут курсировать:

поезд № 290/289 Екатеринбург – Анапа: отправление из столицы Урала через день в период с 14 по 26 сентября, из Анапы – через день с 17 по 29 сентября;

поезд № 325/326 Пермь – Новороссийск будет отправляться из Перми через день в период с 15 по 29 сентября, из Новороссийска – через день с 18 сентября по 2 октября;

беспересадочные вагоны сообщением Екатеринбург – Новороссийск в составе поезда № 225/226 Екатеринбург – Ижевск будут отправляться из столицы Урала через день в период с 15 по 29 сентября. В Ижевске их будут перецеплять к поезду № 325/326 Пермь – Новороссийск.

Назначены поезда № 443/444 Екатеринбург – Саратов и № 271/272 Екатеринбург – Санкт Петербург отправлением из столицы Урала 1 и 2 сентября соответственно.

Ожидается, что всего в период с августа по сентябрь из курортных городов на поездах холдинга «ЖД» отправятся более 2,4 млн человек (+25% к прошлому году), при этом на данный момент куплено уже более 2 млн билетов. Чаще всего проездные документы оформляют из Анапы, Адлера, Новороссийска и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Саратов и другие города.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.