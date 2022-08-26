Дополнительные рейсы поездов к Черному морю отправятся с Южно-Уральской железной дороги в сентябре

14:53

Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки «Федеральная пассажирская компания» («ФПК» – дочернее общество ОАО «ЖД») назначает дополнительные рейсы сезонных поездов из Челябинска в Имеретинский Курорт (Сочи), а также из Екатеринбурга в Анапу (поезд проследует через Челябинск, Златоуст, Кропачёво).

Поезд № 553/554 Челябинск – Имеретинский Курорт будет отправлятьсяиз Челябинска 1, 3, 7 сентября в 15:43 по местному времени. Обратно из Имеретинского Курорта поезд отправится 4, 6, 10 сентября в 12:30.

Поезд № 290/289 Екатеринбург – Анапа будет отправляться из Челябинска с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37, обратно из Анапы с 17 по 29 сентября по нечетным числам в 14:50.

В поездах предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, есть багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на нашем сайте, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.