На Окружной МЦД-1 завершилось строительство северного вестибюля

10:57

На станции Окружная МЦД-1 в Москве завершилось строительство новой пассажирской инфраструктуры: северного вестибюля, подземного перехода в сторону Нововладыкинского проезда, а также наземного перехода к МЦК.

Реконструкция станции велась поэтапно, что позволило пассажирам пользоваться станцией в этот период. Так, сначала были поочередно построены и открыты две новые платформы ближе к МЦК на новых путепроводах и южный вестибюль. Затем началось возведение второго – северного – вестибюля, для прохода к которому были удлинены платформы и навесы. Он представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3 тыс. кв. м и будет выполнять связующую функцию, соединяя МЦД, МЦК и метро. Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, установлены кассы с заниженным окном, 6 эскалаторов и 5 лифтов, комната матери и ребенка с пеленальным столиком, а также санитарные комнаты. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы установленного оборудования.

В связи с окончанием строительства вестибюля в предстоящие выходные железнодорожники проведут работы по переключению 2 главного пути к первой платформе. В результате для пассажиров станут доступны две платформы. Следующие в Москву поезда будут останавливаться у платформы № 2, а из Москвы – у платформы № 1. Это позволит разделить потоки и создать комфортные условия для пассажиров.

Во время 24-часового технологического «окна» с 03:00 27 августа до 03:00 28 августа железнодорожникам предстоит демонтировать и уложить на новое положение 700 м пути. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям в обе стороны, в связи с чем внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.