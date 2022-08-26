С 1 сентября на Красноярской магистрали начнет действовать 50% скидка на проезд в электропоездах для студентов и школьников

C 1 сентября возобновляется действие сезонной 50% скидки для школьников и студентов на проезд в городских и пригородных поездах АО «Краспригород», курсирующих в Красноярском крае, Хакасии и Кемеровской области.

Специальные тарифы утверждены правительствами трех регионов в зоне обслуживания Красноярской железной дороги – Красноярским краем, Республикой Хакасия и Кемеровской областью.

Льгота будет действовать в Красноярском крае в период с 1 сентября по 30 июня, в Республике Хакасия – с 1 сентября по 15 июня, в Кемеровской области – с 1 сентября по 31 мая.

Оформить льготные проездные документы можно во всех кассах компании «Краспригород». Для этого студентам необходимо будет предъявить студенческий билет, школьникам – справку с места учебы. Доступно оформление как билетов для совершения одной поездки, так и всех видов абонементов.

Кроме того, билет с 50% скидкой студенты и школьники могут оформить с помощью мобильного приложения «ЖД-пассажирам». Также во всех электропоездах, курсирующих по городским маршрутам Красноярска, оплатить проезд можно с помощью банковской карты. При этом билетному кассиру необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Отметим, что за прошлый учебный год льготным проездом в пригородных поездах Красноярской железной дороги воспользовались около 340 тыс. студентов и школьников, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.