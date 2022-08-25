Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «ЖД» увеличивает количество «Ласточек» от аэропорта Сочи до городов Юга России

2022-08-25 16:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь от аэропорта Сочи «Ласточки» будут отправляться не только в Анапу, но также в Краснодар и Ростов-на-Дону. Маршруты курсирования изменяются для удовлетворения повышенного спроса на поездки в рамках совместного проекта АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») и ПАО «Аэрофлот» по организации комбинированных перевозок «самолет + поезд».

Продление маршрутов «Ласточек» до аэропорта упростит логистику путешествий для пассажиров, использующих Сочи как транспортный хаб Черноморского побережья. Количество предлагаемых пассажирам мест от аэропорта увеличится в три раза.

С сегодняшнего дня «Ласточка» № 802/801 Адлер – Краснодар начала курсировать от/до аэропорта Сочи. Теперь проезд будет ежедневно отправляться из аэропорта в 04:46 и прибывать в Краснодар в 10:06. В обратном направлении, из Краснодара, он будет уходить в 18:48 с прибытием в аэропорт в 00:34 следующих суток.

С 11 октября «Ласточка» № 808/807 Имеретинский курорт – Ростов-на-Дону будет также курсировать от аэропорта Сочи. Отправляясь из аэропорта в 02:02, поезд будет прибывать на станцию Ростов Главный в 10:52. В обратном направлении, из столицы Донского края, состав будет уходить в 17:19 и прибывать в аэропорт в 01:53 следующих суток.

Напомним: с 1 августа до аэропорта Сочи был продлен маршрут следования «Ласточки» № 830/829 Анапа – Адлер. Сегодня поезд ходит по удлиненному маршруту со 100% наполняемостью.

Купить билеты на «Ласточки» можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в кассах. Пассажиры «Аэрофлота», чей маршрут пролегает через Сочи, могут оформлять комбинированную перевозку «самолет + поезд» на сайте авиаперевозчика в разделе «Дополнительные услуги».

