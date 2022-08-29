Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 сентября калининградские пригородные поезда переводятся на «осенний» график курсирования

2022-08-29 14:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 сентября пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по «осеннему» расписанию.

На Балтийском направлении первый утренний поезд с Южного вокзала будет отправляться в 08:10 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, с той же периодичностью — и поезд обратного направления, отправляющийся из Балтийска в 16:20. Второй утренний рельсобус из Калининграда в Балтийск (время отправления – 09:50) и последний вечерний поезд из Балтийска в Калининград (время отправления – 19:05) не будут курсировать до следующего лета.

На Черняховском направлении выведен из расписания поезд Чернышевское — Калининград, который летом отправлялся в 07:10 по выходным дням. Вечерний поезд обратного направления (время отправления с Южного вокзала в Чернышевское – 18:40) теперь будет курсировать только по рабочим дням, а не ежедневно.

На Зеленоградском направлении изменяется периодичность курсирования поезда, отправляющегося с Южного вокзала в 16:43, в обратном направлении – в 17:50: с 1 сентября «Ласточка» будет курсировать не ежедневно, а по выходным и праздничным дням. Последние вечерние поезда, отправляющиеся по выходным дням с Южного вокзала в 21:38, из Зеленоградска в 22:43, отменены.

На Светлогорском направлении не будут курсировать последние вечерние поезда «выходного дня», отправляющиеся из Калининграда в 21:06, из Светлогорска в 22:22. При этом «Ласточка» сообщением Светлогорск – Калининград, отправляющаяся в 20:36, теперь будет отправляться ежедневно, а не только по выходным и праздникам.

На Советском направлении накануне нового учебного года в расписание пригородных поездов возвращается «студенческий» поезд из Советска в Калининград. Первый рейс после летнего перерыва рельсобус совершит накануне Дня знаний – 31 августа, далее будет курсировать как обычно – по воскресеньям. Время отправления со станции Советск – 17:58.

Напоминаем, что с 1 сентября также возобновляется льготный проезд школьников и студентов в пригородных поездах.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

