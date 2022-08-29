Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится в сентябре в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится в сентябре в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

Так, на Курском направлении с 1 по 30 сентября на участке Красный Строитель – Подольск в ночные часы пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Это отразится на расписание электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

На Савеловском направлении с 1 по 30 сентября с 01:20 до 05:20 продолжатся работы по развитию пассажирской инфраструктуры на станции Тимирязевская. Здесь ведется наружная отделка платформ и навесов, монтаж эскалаторов, лифтов и ветрозащитных модулей, а также отделочные работы подземной части остановочного пункта. На участке Вербилки – Каналстрой в будние дни с 10:30 до 14:30 проведут модернизацию объектов энергообеспечения.

Кроме того, с 5 по 7 сентября с 23:50 до 06:50 на станции Можайск Белорусского направления заменят стрелочный перевод.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с работами некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, несколько – выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.