Электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань будет останавливаться на станции Перевозская

15:57

С 30 августа электропоезд № 6729, ежедневно курсирующий между Нижним Новгородом и Казанью, будет останавливаться на станции Перевозская в 09:14 и 18:27.

Время в пути останется прежним – 6 часов 20 минут. Поезд будет курсировать по следующему графику:

Расписание движения Станция Прибытие Отправление Казань-1 - 05:10 Зелёный Дол 05:43 05:44 Канаш 06:52 06:53 Шумерля 07:42 07:43 Княжиха 07:57 07:58 Пильна 08:07 08:08 Сергач 08:31 08:32 Перевозская 09:14 09:15 Арзамас-2 09:51 09:52 Нижний Новгород 11:30 16:08 Арзамас-2 17:50 17:51 Перевозская 18:27 18:28 Сергач 19:07 19:08 Пильна 19:31 19:32 Княжиха 19:38 19:39 Шумерля 19:54 19:55 Канаш 20:46 20:47 Зелёный Дол 21:52 21:53 Казань-1 22:28 -

Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.

Кроме того, в данный момент ведется работа по назначению дополнительной остановки скоростного электропоезда «Ласточка» № 720/719 сообщением Нижний Новгород – Киров на станции Пижма с 12 сентября. Возможность приобрести билеты появится у пассажиров в ближайшее время, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.