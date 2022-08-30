Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2022-08-30 15:57
Электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань будет останавливаться на станции Перевозская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 августа электропоезд № 6729, ежедневно курсирующий между Нижним Новгородом и Казанью, будет останавливаться на станции Перевозская в 09:14 и 18:27.

 

Время в пути останется прежним – 6 часов 20 минут. Поезд будет курсировать по следующему графику:

 

Расписание движения

Станция

Прибытие

Отправление

Казань-1

-

05:10

Зелёный Дол

05:43

05:44

Канаш

06:52

06:53

Шумерля

07:42

07:43

Княжиха

07:57

07:58

Пильна

08:07

08:08

Сергач

08:31

08:32

Перевозская

09:14

09:15

Арзамас-2

09:51

09:52

Нижний Новгород

11:30

16:08

Арзамас-2

17:50

17:51

Перевозская

18:27

18:28

Сергач

19:07

19:08

Пильна

19:31

19:32

Княжиха

19:38

19:39

Шумерля

19:54

19:55

Канаш

20:46

20:47

Зелёный Дол

21:52

21:53

Казань-1

22:28

-

 

Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.

 

Кроме того, в данный момент ведется работа по назначению дополнительной остановки скоростного электропоезда «Ласточка» № 720/719 сообщением Нижний Новгород – Киров на станции Пижма с 12 сентября. Возможность приобрести билеты появится у пассажиров в ближайшее время, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

