Электропоезд сообщением Нижний Новгород – Казань будет останавливаться на станции Перевозская

С 30 августа электропоезд № 6729, ежедневно курсирующий между Нижним Новгородом и Казанью, будет останавливаться на станции Перевозская в 09:14 и 18:27.
Время в пути останется прежним – 6 часов 20 минут. Поезд будет курсировать по следующему графику:
|
Расписание движения
|
Станция
|
Прибытие
|
Отправление
|
Казань-1
|
-
|
05:10
|
Зелёный Дол
|
05:43
|
05:44
|
Канаш
|
06:52
|
06:53
|
Шумерля
|
07:42
|
07:43
|
Княжиха
|
07:57
|
07:58
|
Пильна
|
08:07
|
08:08
|
Сергач
|
08:31
|
08:32
|
Перевозская
|
09:14
|
09:15
|
Арзамас-2
|
09:51
|
09:52
|
Нижний Новгород
|
11:30
|
16:08
|
Арзамас-2
|
17:50
|
17:51
|
Перевозская
|
18:27
|
18:28
|
Сергач
|
19:07
|
19:08
|
Пильна
|
19:31
|
19:32
|
Княжиха
|
19:38
|
19:39
|
Шумерля
|
19:54
|
19:55
|
Канаш
|
20:46
|
20:47
|
Зелёный Дол
|
21:52
|
21:53
|
Казань-1
|
22:28
|
-
Приобрести билеты можно в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах.
Кроме того, в данный момент ведется работа по назначению дополнительной остановки скоростного электропоезда «Ласточка» № 720/719 сообщением Нижний Новгород – Киров на станции Пижма с 12 сентября. Возможность приобрести билеты появится у пассажиров в ближайшее время, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.