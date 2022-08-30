С 1 сентября школьники и студенты смогут ездить в пригородных поездах по Западно-Сибирской железной дороге со скидкой 50%

15:48

Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что с 1 сентября начинает действовать 50% скидка на проезд в пригородном сообщении для школьников и студентов, проживающих в Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае.

В соответствии с постановлениями региональных властей, в каждом из субъктов Федерации, по которым пролегает Западно-Сибирская магистраль, льгота устанавливается следующим образом:

в Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае право льготного проезда предоставляется школьникам и студентам очной формы обучения учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования в период до 15 июня 2023 года;

в Кемеровской области – до 31 мая.

В Томской области право на льготный проезд предоставляется только студентам очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на направлениях Томск – Асино и Томск – Сураново в период до 15 июня 2023 года.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Напомним, что с 22 июня 2022 года детям в возрасте до 7 лет установлено право бесплатного проезда в пригородных поездах.

Дополнительную информацию можно узнать в билетных кассах и на официальных сайтах компаний «Экспресс-пригород», «Омск-пригород», «Кузбасс-пригород» и «Алтай-пригород», а также по телефонам: в Новосибирской области: 050 (с 07:00 до 21:00), 8 (383) 229-25-67 (в рабочие дни с 08:00 до 17:00); в Омской области: 8 (800) 234-31-52 (звонок бесплатный); в Кемеровской и Томской областях: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.