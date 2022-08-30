Движение поездов Казанского направления МЖД будет восстановлено в полном объеме 1 сентября

12:30

1 сентября движение поездов на участке Перово-1 – Москва-Пассажирская-Казанская будет восстановлено в полном объеме.

Напомним, что с 7 по 31 августа на станции Москва-Пассажирская-Казанская велись комплексные работы по переносу 2 главного пути из старого тоннеля в целях начала его реконструкции для МЦД-3. Движение поездов на период работ было организовано по трем путям.

Сложность работ заключалась в том, что для укладки пути на новое местоположение необходимо было построить 30 м подпорной стены и поднять земляное полотно в зоне тоннеля на 8 м. Для этого было использовано 13 тыс. куб м грунта. Кроме того, потребовалось укрепить несущие конструкции здания, расположенного рядом с путями.

Строительство велось круглосуточно. Ежедневно в работах было задействовано более 200 человек и 40 единиц техники. Всего было уложено 1,4 км пути, 3 стрелочных перевода, установлено 22 опоры контактной сети, проведено устройство контактной сети и системы железнодорожной автоматики. Кроме того, демонтированы две подпорные стены на выезде из старого тоннеля. В качестве дополнительных работ выполнено строительство фундамента и стены здания, расположенного рядом с путями.

Железнодорожники завершили дополнительные строительные работы с опережением на 5 дней, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.