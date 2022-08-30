С 1 сентября возобновляется льготный проезд школьников и студентов в калининградских пригородных поездах

11:21

Школьники и студенты очной формы обучения вновь могут приобретать билеты на пригородные поезда со скидкой в 50% при предъявлении школьных справок или студенческих удостоверений с отметкой о продлении. Выданные в предыдущем учебном году справки действуют до 16 сентября.

Оформлять билеты со скидками школьники и студенты могут не только в кассах и терминалах, но и через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». При этом один раз в новом учебном году нужно предъявить в любой пригородной кассе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд. Льгота активируется после обновления кассиром данных в электронной системе.

Предоставление льготы осуществляется согласно закону Калининградской области № 8 от 01.11.2021 года «Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.