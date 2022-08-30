Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 1 сентября возобновляется льготный проезд школьников и студентов в калининградских пригородных поездах

2022-08-30 11:21
С 1 сентября возобновляется льготный проезд школьников и студентов в калининградских пригородных поездах
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Школьники и студенты очной формы обучения вновь могут приобретать билеты на пригородные поезда со скидкой в 50% при предъявлении школьных справок или студенческих удостоверений с отметкой о продлении. Выданные в предыдущем учебном году справки действуют до 16 сентября.

Оформлять билеты со скидками школьники и студенты могут не только в кассах и терминалах, но и через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». При этом один раз в новом учебном году нужно предъявить в любой пригородной кассе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд. Льгота активируется после обновления кассиром данных в электронной системе.

Предоставление льготы осуществляется согласно закону Калининградской области № 8 от 01.11.2021 года «Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru