Новый поезд отправился в первый рейс из Таганрога в Санкт-Петербург

2022-08-30 10:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый поезд сообщением Таганрог – Санкт-Петербург отправился 30 августа в первый рейс. Его запуск приурочен к 79-летию освобождения Таганрога и полного освобождения Ростовской области от оккупации немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны.

В торжественном мероприятии на железнодорожном вокзале Таганрог-1 приняли участие генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов, заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, глава администрации города Таганрога Михаил Солоницин, заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Андрей Тарасенко и другие почетные гости.

«Хочу отметить, что это событие происходит еще и в год 350-летия со дня рождения Петра I, который является основателем Таганрога и Санкт-Петербурга, и это очень символично. Уверен, что назначение поезда окажет существенное влияние на развитие деловых и культурных связей между городами и расширит туристический потенциал крупнейших субъектов Российской Федерации», – сказал Владимир Пястолов.

«Правительство региона уделяет особое внимание конструктивному сотрудничеству с ОАО «Российские железные дороги». Благодаря запуску нового маршрута тысячи пассажиров будут путешествовать между Таганрогом и Санкт-Петербургом без дополнительных пересадок. Уверен, что этот проект будет востребован не только жителями Ростовской области, но и пассажирами из других регионов», – сообщил Александр Скрябин.

Для первых пассажиров было организовано выступление духового оркестра и творческих коллективов. Пассажиру, купившему первый билет на этот рейс, генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов вручил золотую карту «ЖД Бонус» с начисленными баллами.

С 1 сентября поезд Санкт-Петербург – Таганрог – Санкт-Петербург будет курсировать ежедневно под номером 291/292. Из Таганрога он будет отправляться в 09:12 и прибывать в Северную столицу на следующие сутки в 21:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:34 и прибывать в Таганрог через день в 05:53. Графиком движения предусмотрены остановки в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве, Твери и других населенных пунктах.

