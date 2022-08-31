Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено 3-4 сентября

12:16

На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами на сутки приостанавливается движение поездов для проведения работ по переключению участка пути с реверсивным движением поездов. Это необходимо для продолжения подготовительных работ для укладки путей для МЦД-1 и МЦД-4.

Технологическое «окно» назначено с 02:30 3 сентября до 02:30 4 сентября в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. Железнодорожники проведут переключение пути на участке протяженностью 400 м, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки пути, а в ночь с 5 на 6 сентября – работы по выправке пути. Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов.

Реконструкция соединительной ветви для укладки дополнительных двух путей началась в декабре прошлого года, а движение поездов осуществляется в реверсивном режиме. В течение этого времени развернуты масштабные работы по расширению участка, строительству подпорной стены и формированию земляного полотна. В настоящее время построено около 1 км подпорной стены, общая протяженность которой составит 1,2 км. Продолжается формирование земляного полотна, обустройство объектов энергообеспечения и инженерных сетей. Кроме того, на станции ведется строительство здания для размещения оборудования цифровой системы управления движением поездов.

На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.