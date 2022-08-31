Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено 3-4 сентября

2022-08-31 12:16
Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено 3-4 сентября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами на сутки приостанавливается движение поездов для проведения работ по переключению участка пути с реверсивным движением поездов. Это необходимо для продолжения подготовительных работ для укладки путей для МЦД-1 и МЦД-4.

Технологическое «окно» назначено с 02:30 3 сентября до 02:30 4 сентября в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. Железнодорожники проведут переключение пути на участке протяженностью 400 м, что позволит продолжить работы по формированию земляного полотна для укладки пути, а в ночь с 5 на 6 сентября – работы по выправке пути. Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов.

Реконструкция соединительной ветви для укладки дополнительных двух путей началась в декабре прошлого года, а движение поездов осуществляется в реверсивном режиме. В течение этого времени развернуты масштабные работы по расширению участка, строительству подпорной стены и формированию земляного полотна. В настоящее время построено около 1 км подпорной стены, общая протяженность которой составит 1,2 км. Продолжается формирование земляного полотна, обустройство объектов энергообеспечения и инженерных сетей. Кроме того, на станции ведется строительство здания для размещения оборудования цифровой системы управления движением поездов.

На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru