Беспересадочный электропоезд Дивногорск – Зеледеево добавлен в расписание для удобства пассажиров Красноярской железной дороги

Беспересадочный электропоезд Дивногорск – Зеледеево добавлен в расписание для удобства пассажиров Красноярской железной дороги

10:28

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 31 августа в расписании появится беспересадочный электропоезд Дивногорск – Зеледеево. Он будет курсировать по будним дням.

Отправление из Дивногорска – в 06:40, прибытие на станцию Красноярск – в 07:40, прибытие на станцию Зеледеево – в 09:22.

Маршрут свяжет станции, расположенные на направлении от Дивногорска до Красноярска, с остановочными пунктами Октябрьского района города и дачными обществами западной пригородной зоны КрасЖД.

Благодаря «сквозному» поезду пассажирам не придется совершать пересадку на железнодорожном вокзале краевого центра.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.