Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на сети ОАО «ЖД» в августе выросли на 10,4%

2022-09-01 12:36
Перевозки пассажиров на сети ОАО «ЖД» в августе выросли на 10,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в августе 2022 года на инфраструктуре ОАО «ЖД» перевезено 106 млн пассажиров, что на 10,4% превышает аналогичный показатель прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 9,4% (до 92,4 млн человек), в дальнем следовании – на 18,1% (до 13,6 млн человек).

Пассажирооборот в августе 2022 года составил 16,5 млрд пасс.-км, что на 20,3% превышает аналогичный показатель 2021 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 12,1% (почти до 3,1 млрд пасс.-км), в дальнем следовании – на 22,3% (до 13,4 млрд пасс.-км).

Всего за январь-август 2022 года отправлено 745,8 млн пассажиров (+7,1% к январю-августу 2021 года), из них в пригородном сообщении – 671,8 млн (+6,4%), в дальнем следовании – 74 млн (+14,6%).

Пассажирооборот на сети ОАО «ЖД» с начала 2022 года вырос на 15,6% к уровню прошлого года и составил 84,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-августе составил почти 20,8 млрд пасс.-км (+7,6%), в дальнем следовании – 63,5 млрд пасс.-км (+18,5%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru