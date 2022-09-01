С 1 сентября в Канашском районе Чувашской республики вводится новая остановка для пригородных поездов

10:44

Для удобства пассажиров открыт новый остановочный пункт Калиновка в Канашском районе Чувашской республики.

С 1 сентября на новой платформе будут останавливаться пригородные поезда № 6501/6502 и № 6505/6506 сообщением Канаш – Чебоксары – Канаш.

Поезд № 6501/6502 будет отправляться из Канаша в 03:51 и останавливаться на о. п. Калиновка в 04:22, прибытие в Чебоксары в 06:15. Из Чебоксар поезд будет отправляться в 07:16 и останавливаться на о. п. Калиновка в 09:15, прибытие в Канаш в 09:49.

Поезд № 6505/6506 будет отправляться из Канаша в 14:40 и останавливаться на о. п. Калиновка в 15:11, прибытие в Чебоксары в 17:05. Из Чебоксар поезд будет отправляться в 18:40 и останавливаться на о. п. Калиновка в 20:32, прибытие в Канаш в 21:07.

Подробную информацию о расписании пригородных поездов можно получить: