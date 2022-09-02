Перевозки детей поездами холдинга «ЖД» летом 2022 года выросли на 17%

16:42

С начала летнего сезона 2022 года поездки на поездах дальнего следования холдинга «ЖД» совершили более 7,1 млн юных путешественников, что на 17% выше, чем в прошлом году. Из них:

более 1,1 млн детей – в возрасте до 5 лет (+8,9% к 2021 году);

свыше 2,2 млн детей – в возрасте от 5 до 10 лет (+15% к 2021 году);

свыше 3,8 млн путешественников – в возрасте от 10 до 17 лет (+22% к 2021 году).

Напомним: уже 7 лет подряд холдинг «ЖД» предоставляет скидку в размере 50% на проезд детей от 10 до 17 лет (включительно) в период с 1 июня по 31 августа в общих и плацкартных вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования и вагонах 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (электропоезда дальнего следования), курсирующих по территории России. В этом году скидкой воспользовались 3,1 млн детей, что на 25,6% больше, чем в прошлом.

ОАО «ЖД» на постоянной основе большое внимание уделяет перевозкам детских групп в период летней оздоровительной кампании (с 30 апреля по 30 сентября). За период с 30 апреля по 31 августа 2022 года в составе 5 208 организованных детских групп (+34% к 2021 году) перевезено более 380 тыс. детей (+52%).

Для перевозки организованных детских групп в оздоровительные лагеря были сформированы 29 составов поездов из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения (кулерами) и системами кондиционирования воздуха.

Совместно с территориальными отделами Роспотребнадзора осуществляется контроль подготовки и приемки таких вагонов в рейс. Кроме того, установлен строгий диспетчерский контроль за пассажирскими поездами, в которых следуют детские группы. Также по каждому вокзальному комплексу сети российских железных дорог определены безопасные маршруты прохода групп детей («зеленые» коридоры) в залы ожидания и к автотранспорту. При необходимости для них выделяются отдельные залы ожидания, а также места для парковки «детских» автобусов. Для обеспечения безопасности организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД России и охранных предприятий.

В пути следования с детскими группами работают лучшие сотрудники поездных бригад, прошедшие медицинский осмотр и специальное обучение по курсу детской психологии.

Организация питания детских групп в вагонах-ресторанах в пути следования осуществляется по обновленному меню для разных возрастных категорий (несколько вариантов меню для детей от 7 до 12 лет и от 12 лет и старше), согласованному Роспотребнадзором.