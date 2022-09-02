Между Качканаром и Екатеринбургом запущены «Ласточки»

14:59

2 сентября Свердловская магистраль запустила регулярные электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга в город Качканар (Свердловская область). Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» («СПК»).

Четыре пары «Ласточек» будут курсировать ежедневно в круглогодичном режиме: три – на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединит Качканар с аэропортом Кольцово. Отправление из Екатеринбурга в 03:40, 08:42, 10:21, 19:15 (здесь и далее – время местное), из Качканара – в 03:45, 08:49, 13:06, 18:25. Время в пути, в среднем, составит 3 часа 50 минут. На участке от Нижнего Тагила до Качканара поезда будут следовать с остановками на станциях Баранчинская и Гороблагодатская (г. Кушва).

Во время торжественного отправления первого поезда в рейс начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников отметил, что сеть пригородных маршрутов на СвЖД, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электрички, постоянно расширяется.

«Свердловская магистраль решает задачи по продвижению «Ласточек» на север Среднего Урала и по всей области по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Появление скоростного электропоезда дает уральцам новые возможности для планирования и совершения поездок, в том числе туристических. Железная дорога на этих направлениях последовательно перекладывает рельсы на железобетонное основание, делает бесстыковой путь, повышает скорости. Наши «Ласточки» – комфортный, быстрый и безопасный транспорт. Ожидаем, что новый маршрут станет популярным у пассажиров», – подчеркнул начальник СвЖД.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составляет 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу стоит 320 рублей.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте «СПК», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта. Продажа билетов начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммункиаций СвЖД.