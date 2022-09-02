Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

11 пригородным поездам продлят маршрут на «День Бородина»

2022-09-02 14:09
11 пригородным поездам продлят маршрут на «День Бородина»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3 и 4 сентября, в дни проведения Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина-2022», посвященного 210 годовщине Бородинского сражения, будет продлен маршрут одиннадцати пригородным поездам Белорусского направления МЖД на участке Можайск – Бородино.

Это решение принято Московской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком – АО «Центральная ППК» – в связи с предполагаемым значительным увеличением пассажиропотока для организации доставки гостей и участников фестиваля в музей-заповедник «Бородинское поле».

До Бородина продлевается маршрут пригородным поездам отправлением из Москвы в 06:59, 09:48, 10:43, 13:26, 16:45 и 18:13. В Москву из Бородина можно будет дополнительно вернуться в 09:30, 15:24, 16:00, 19:00, 19:08 и 20:49.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов Белорусского направления, чтобы спланировать поездку на праздник «День Бородина-2022». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru