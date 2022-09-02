11 пригородным поездам продлят маршрут на «День Бородина»

14:09

3 и 4 сентября, в дни проведения Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина-2022», посвященного 210 годовщине Бородинского сражения, будет продлен маршрут одиннадцати пригородным поездам Белорусского направления МЖД на участке Можайск – Бородино.

Это решение принято Московской железной дорогой совместно с компанией-перевозчиком – АО «Центральная ППК» – в связи с предполагаемым значительным увеличением пассажиропотока для организации доставки гостей и участников фестиваля в музей-заповедник «Бородинское поле».

До Бородина продлевается маршрут пригородным поездам отправлением из Москвы в 06:59, 09:48, 10:43, 13:26, 16:45 и 18:13. В Москву из Бородина можно будет дополнительно вернуться в 09:30, 15:24, 16:00, 19:00, 19:08 и 20:49.

Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании поездов Белорусского направления, чтобы спланировать поездку на праздник «День Бородина-2022». Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на нашем сайте, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.