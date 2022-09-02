Холдинг «ЖД» создает сеть фандоматов на российских вокзалах

12:54

Проект по созданию сети фандоматов соответствует ESG-стандартам (ответственное отношение к окружающей среде). Пилотный проект по размещению фандоматов на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга признан успешным, и ОАО «ЖД» приступило к его масштабированию.

Так, на днях завершилась установка еще 14 фандоматов на территории Казанского, Павелецкого, Белорусского, Курского, Киевского и Савеловского вокзалов столицы, на Московском и Балтийском вокзальных комплексах в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Краснодар, Нижний Новгород, Казань и Сочи. Таким образом, в настоящее время на российских вокзалах работают 26 фандоматов.

В дальнейшем планируется продолжить расширение сети фандоматов в том числе на малых российских вокзалах.

ОАО «ЖД» постоянно работает над снижением влияния производственной деятельности компании на окружающую среду за счет внедрения инновационных ресурсосберегающих и малоотходных технологий, а также реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Например, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует программа раздельного сбора мусора на пластиковые и прочие отходы, устанавливаются специальные стационарные емкости для сбора батареек, крышек от пластиковых бутылок и т. д.

Популяризация фандоматов позволит снизить нагрузку на экологию, обеспечив более эффективную систему рециклинга твердых коммунальных отходов с вовлечением в процесс ответственных групп населения, а также поможет воспитать у молодого поколения культуру заботы об окружающей среде.