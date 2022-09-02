Расписание некоторых электричек Большого кольца МЖД изменится в первой половине сентября в связи с путевыми работами

В первой половине сентября изменится расписание пригородных поездов Большого кольца МЖД в связи с работами на нескольких участках пути: Нерская – Куровская, Мачихино – Бекасово, Манихино-2 – Лукино и Костино – Иванцево.

Обращаем внимание пассажиров, что в выходные дни 3-4 и 10-11 сентября из расписания выведут несколько поездов на участках Бекасово-1 – Кресты и Бекасово-1 – Столбовая, 5 сентября – на участке Нерская – Куровская, 6-8 сентября – на участке Костино – Поварово-3.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.