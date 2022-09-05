Во Владивостоке состоялась презентация «тигриного» поезда

12:00

5 сентября 2022 года на железнодорожном вокзале Владивосток в рамках мероприятий II Международного форума по сохранению тигра состоялась торжественная презентация тематического поезда, посвященного амурскому тигру. Цель информационной кампании – обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных. В мероприятии приняли участие председатель организационного комитета II Международного форума по сохранению тигра, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров и председатель правления – директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Чтобы увеличить численность тигра, нужно не только осуществлять мероприятия по его охране, важно организовать системную работу по экологическому просвещению, развивать программы волонтерства в поддержку сохранения тигра и его местообитаний», – отметил Константин Чуйченко.

«Тигриным» стал один из составов поезда «Россия» Владивосток – Москва. Снаружи 12 вагонов украшены рисунками тигров и тигрят. Внутри состава размещены плакаты с информацией о редких видах животных России, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали и другие. Все они входят в состав 13 приоритетных видов животных национального проекта «Экология».

«ОАО «ЖД» проводит большую работу по сохранению биоразнообразия по всей стране и особенно на востоке нашей страны. Только за прошедший год компания реализовала 16 проектов по сохранению и восстановлению численности редких животных. Поезд «Россия» для проведения нынешней акции выбран не случайно, ведь он идет по самому протяженному железнодорожному пассажирскому маршруту в мире. По сути, поезд провезет идею сохранения и изучения редких видов животных через всю страну – от Владивостока до Москвы», – сказал Олег Белозёров.

«Одним из ключевых направлений работы Фонда Росконгресс является продвижение социальной повестки, поддержка благотворительных, общественных и экологических проектов. И сейчас мы рады быть причастными к столь важному и благородному делу – защите амурского тигра, этого уникального хищника. Его сохранение, сохранение богатства и биологического разнообразия планеты – наша задача, наш долг перед будущими поколениями. Тематический поезд, который мы сегодня запускаем, – это яркий проект, реализуемый с целью популяризации образа редкого представителя семейства кошачьих и формирования бережного отношения к этим животным и среде их обитания. Уверен, что поезду уготована прочная просветительская миссия – знакомить пассажиров с проблемой сохранения тигров и усилиями, которые наша страна предпринимает для его защиты и изучения», – подчеркнул Александр Стуглев.

Состав фирменного поезда «Россия» сообщением Владивосток – Москва идет почти семь суток и делает десятки остановок в малых и больших городах.

«Сложно найти другой столь же удачный и эффективный способ привлечь внимание к проблеме сохранения амурского тигра, как новый тематический поезд. Состав проедет через всю страну, его увидят сотни тысяч человек, которые затем поделятся впечатлениями со своими друзьями и родственниками», – отметил Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».