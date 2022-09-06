Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новые комфортабельные вагоны начали курсировать на направлении Владимир – Тумская

2022-09-06 11:54
Новые комфортабельные вагоны начали курсировать на направлении Владимир – Тумская
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках празднования 160-летия Горьковской железной дороги 6 сентября в 08:59 со станции Владимир отправился первый пригородный поезд с новыми комфортабельными вагонами, курсирующий по маршруту между Владимиром и поселком Тума в Рязанской области. В торжественном мероприятии по отправке приняли участие и. о. заместителя губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин и заместитель начальника Горьковской железной дороги (по территориальному управлению) Александр Марков.

Руководители вручили награды железнодорожникам и поздравили владимирцев.

Новые пассажирские вагоны с местами для сидения произведены «Тверским вагоностроительным заводом» в 2022 году. Каждый вагон оборудован установкой кондиционирования воздуха, двумя экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением, а также автоматическими выдвижными подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств. В отделке салонов использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда.

На данном маршруте ежедневно курсируют 2 пары пригородных поездов.

Приобрести билеты можно в пригородных железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru