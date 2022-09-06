Новые комфортабельные вагоны начали курсировать на направлении Владимир – Тумская

11:54

В рамках празднования 160-летия Горьковской железной дороги 6 сентября в 08:59 со станции Владимир отправился первый пригородный поезд с новыми комфортабельными вагонами, курсирующий по маршруту между Владимиром и поселком Тума в Рязанской области. В торжественном мероприятии по отправке приняли участие и. о. заместителя губернатора Владимирской области Герман Елянюшкин и заместитель начальника Горьковской железной дороги (по территориальному управлению) Александр Марков.

Руководители вручили награды железнодорожникам и поздравили владимирцев.

Новые пассажирские вагоны с местами для сидения произведены «Тверским вагоностроительным заводом» в 2022 году. Каждый вагон оборудован установкой кондиционирования воздуха, двумя экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением, а также автоматическими выдвижными подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств. В отделке салонов использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда.

На данном маршруте ежедневно курсируют 2 пары пригородных поездов.

Приобрести билеты можно в пригородных железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.