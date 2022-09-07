В Республике Башкортостан изменится график движения пригородных поездов

15:14

В связи с проведением ремонтных работ на станции Уфа 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23 сентября вносятся изменения в график движения пригородных поездов.

Так, в указанные даты из расписания будут выведены 2 пригородных поезда (№ 6470 Уфа – Улу-Теляк и № 6431 Тавтиманово – Дёма), а некоторые поезда будут курсировать по скорректированному графику.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.