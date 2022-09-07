Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные рейсы поездов назначены со станций Горьковской железной дороги в популярные для туристов регионы

2022-09-07 14:28
В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов Черноморского побережья России, а также Санкт-Петербурга и Казани в сообщении со станциями Горьковской железной дороги назначены дополнительные рейсы сезонных поездов и увеличена периодичность курсирования регулярных поездов.

Так, дополнительный поезд № 531/532 сообщением Киров – Нижний Новгород – Адлер будет курсировать с 18 по 29 сентября. Из Кирова он будет отправляться в 21:49 по четным числам и прибывать в Адлер через 2 дня в 06:28. Из Адлера поезд будет отправляться с 21 сентября в 11:42 по нечетным числам и прибывать в Киров через 2 дня в 18:35.

Фирменный поезд № 59/60 «Волга» сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург снова будет курсировать до конца года в ежедневном режиме. Напомним: из Нижнего Новгорода этот поезд отправляется в 19:06 и прибывает в Северную столицу на следующие сутки в 09:05. Из Санкт Петербурга поезд отправляется в 18:07 и прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 07:40.

Кроме того, с начала сентября увеличится периодичность курсирования поездов № 133/134 Казань – Санкт-Петербург и № 51/52 Нижний Новгород – Казань. Ранее они назначались по отдельным датам.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложение «ЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

