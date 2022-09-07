Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда электричек Черустинской ветки Казанского направления МЖД изменится с сентября и в начале октября в связи с капитальным ремонтом пути

2022-09-07 10:18
В сентябре-начале октября изменится расписание ряда пригородных поездов Черустинской ветки Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с путевыми работами на участке Черусти – Кривандино.

Так, 8 и 9 сентября технологические «окна» запланированы с 08:00 до 14:00.

14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5 и 7 октября назначены масштабные 24-часовые «окна», в ходе которых железнодорожники уложат 10 км нового бесстыкового пути. На время работ движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Кроме того, в связи с ремонтом пути в отдельные дни движение автотранспорта на переездах в Кривандино, Туголесье и Воймежном будет ограничено.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станцией Черусти, не проследуют на участках Черусти – Куровская, Черусти – Кривандино и Черусти – Шатура. Несколько поездов Москва – Шатура – Москва выведены на участке Куровская – Шатура. У нескольких электричек изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров и водителей с пониманием отнестись к работам, внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов и планировать поездку заранее, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

