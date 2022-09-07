Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Маршрут скорого пригородного поезда «Ласточка» Уфа – Иглино с 10 сентября продлевается до станции Улу-Теляк

2022-09-07 09:29
В целях повышения качества пригородных железнодорожных перевозок и улучшения уровня транспортной доступности Куйбышевская железная дорога продлевает маршрут скорого пригородного поезда «Ласточка» Уфа – Иглино до станции Улу-Теляк.

Так, с 10 сентября «Ласточка» будет доезжать из Уфы до станции Улу-Теляк менее чем за 1 час 30 минут. Из столицы республики поезд будет отправляться в 09:00 и прибывать на станцию Улу-Теляк в 10:25. В обратный путь поезд отправится в тот же день со станции Улу-Теляк в 12:36 и прибудет на станцию Дема в 14:23. Поезд будет курсировать ежедневно и круглогодично. Время указано местное.

В пути следования пригородный поезд будет останавливаться на станциях Городской ДК, Парковая, Черниковка, Спортивная, Шакша, Иглино, Чуваш Кубово, Тавтиманово, Кудеевка и Урман.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах Куйбышевской железной дороги, на официальных сайтах ОАО «ЖД» и АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». При приобретении билета через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» предусмотрена система скидок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

