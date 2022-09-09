Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядка 300 дополнительных рейсов в сообщении с югом России назначены холдингом «ЖД» на бархатный сезон

2022-09-09 15:49
Холдинг «ЖД» продолжает интенсивную работу по обеспечению перевозок пассажиров в сообщении с курортами юга России, в том числе в период бархатного сезона.

Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск. В бархатный сезон по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что на 50% больше показателя аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года.

Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») назначило порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям. Для этого ряду поездов был продлен летний график курсирования, а также увеличена периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.

В том числе в осенний период будут курсировать следующие сезонные поезда: № 542/541 Москва – Адлер, № 255/256 Москва – Новороссийск, № 481/482 Москва – Новороссийск. При этом стоит отметить, что поезд № 542/541 Москва – Адлер будет выходить в рейс в двухэтажном исполнении.

Периодичность отправлений будет увеличена для поездов № 83/84 Москва – Адлер, № 110/109 Москва – Анапа, а также № 125/126 Москва – Новороссийск.

Также до ноября будет продлена работа ряда поездов на таких востребованных направлениях, как Архангельск – Анапа, Печора – Адлер, Санкт-Петербург – Анапа, Киров – Нижний Новгород – Адлер, Самара – Адлер, Пермь/Екатеринбург – Новороссийск, Екатеринбург – Анапа, Тында/Северобайкальск – Анапа.

