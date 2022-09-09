МЦК – 6 лет: курс на надежность, безопасность и комфорт

11:14

10 сентября исполняется 6 лет с начала запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК), когда фактически новый вид современного транспорта был интегрирован в транспортную систему Москвы.

В честь годовщины на всех станциях МЦК заработает бесконтактная система оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay. Кроме того, ОАО «ЖД» вместе со столичным метрополитеном назначен особый режим работы МЦК в дни празднования Дня города Москвы: в ночь с 10 на 11 сентября поезда по кольцу будут ходить всю ночь, а четырехминутный интервал движения будет продлен до часа ночи.

За время эксплуатации МЦК по нему проехали более 785 млн человек. Наиболее популярными станциями у пассажиров стали Площадь Гагарина (ей воспользовались более 67 млн пассажиров), Ботанический Сад (свыше 44 млн человек) и Владыкино (более 43 млн человек). Максимальное количество перевезенных пассажиров в сутки достигнуто 18 марта 2022 года – 596 817 человек.

МЦК объединяет 31 ТПУ, с которых можно пересесть на 12 линий метрополитена, а также на 9 радиальных пригородных железнодорожных направлений, в том числе на четыре станции МЦД (МЦД-1 – Окружная и Тестовская и МЦД-2 – Стрешнево и Новохохловская), а также на наземный общественный транспорт.

С перспективного МЦД-3 на МЦК можно будет перейти со станций Лихоборы и Андроновка, с МЦД-4 – со строящихся Кутузовской и Тестовской, расположенных на соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений, а также с Нижегородской. В настоящее время завершено строительство северного вестибюля станции МЦД-1 Окружная, который соединен с МЦК переходом.

За 6 лет работы МЦК важнейшие инновации коснулись железнодорожной автоматики. Так, здесь была внедрена новейшая система микропроцессорной централизации, которая сегодня позволяет обеспечить минимальный 4-минутный интервал движения поездов. Цифровизация инфраструктуры создает условия в перспективе к переходу на беспилотное движение. В настоящее время аналогичной цифровой системой управления движения поездов оснащаются линии МЦД.

Надежность работы МЦК обеспечивает постоянный мониторинг железнодорожной инфраструктуры. Ежедневно диагностируется состояние пути и контактной сети с помощью поезда «Ласточка», оборудованного специальными датчиками, и инновационного мобильного диагностического комплекса. Все показатели технического состояния объектов инфраструктуры поступают в Центр мониторинга, который начал работать в этом году для оперативного принятия решений.

Также в этом году усилена ремонтная база для поездов «Ласточка»: в московском депо «Подмосковная» открылся второй цех для их обслуживания. Это позволило увеличить производственные мощности с 98 до 240 пятивагонных поездов. Здесь выполняются все виды плановых и внеплановых работ по обслуживанию поездов, включая замену и обточку колесных пар и тормозных дисков, замену тяговых двигателей и компрессоров, ремонт крышевого, внутрисалонного и подкузовного оборудования и другие работы.