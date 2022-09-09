Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

МЦК – 6 лет: курс на надежность, безопасность и комфорт

2022-09-09 11:14
МЦК – 6 лет: курс на надежность, безопасность и комфорт
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

10 сентября исполняется 6 лет с начала запуска пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК), когда фактически новый вид современного транспорта был интегрирован в транспортную систему Москвы.

В честь годовщины на всех станциях МЦК заработает бесконтактная система оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay. Кроме того, ОАО «ЖД» вместе со столичным метрополитеном назначен особый режим работы МЦК в дни празднования Дня города Москвы: в ночь с 10 на 11 сентября поезда по кольцу будут ходить всю ночь, а четырехминутный интервал движения будет продлен до часа ночи.

За время эксплуатации МЦК по нему проехали более 785 млн человек. Наиболее популярными станциями у пассажиров стали Площадь Гагарина (ей воспользовались более 67 млн пассажиров), Ботанический Сад (свыше 44 млн человек) и Владыкино (более 43 млн человек). Максимальное количество перевезенных пассажиров в сутки достигнуто 18 марта 2022 года – 596 817 человек.

МЦК объединяет 31 ТПУ, с которых можно пересесть на 12 линий метрополитена, а также на 9 радиальных пригородных железнодорожных направлений, в том числе на четыре станции МЦД (МЦД-1 – Окружная и Тестовская и МЦД-2 – Стрешнево и Новохохловская), а также на наземный общественный транспорт.

С перспективного МЦД-3 на МЦК можно будет перейти со станций Лихоборы и Андроновка, с МЦД-4 – со строящихся Кутузовской и Тестовской, расположенных на соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений, а также с Нижегородской. В настоящее время завершено строительство северного вестибюля станции МЦД-1 Окружная, который соединен с МЦК переходом.

За 6 лет работы МЦК важнейшие инновации коснулись железнодорожной автоматики. Так, здесь была внедрена новейшая система микропроцессорной централизации, которая сегодня позволяет обеспечить минимальный 4-минутный интервал движения поездов. Цифровизация инфраструктуры создает условия в перспективе к переходу на беспилотное движение. В настоящее время аналогичной цифровой системой управления движения поездов оснащаются линии МЦД.

Надежность работы МЦК обеспечивает постоянный мониторинг железнодорожной инфраструктуры. Ежедневно диагностируется состояние пути и контактной сети с помощью поезда «Ласточка», оборудованного специальными датчиками, и инновационного мобильного диагностического комплекса. Все показатели технического состояния объектов инфраструктуры поступают в Центр мониторинга, который начал работать в этом году для оперативного принятия решений.

Также в этом году усилена ремонтная база для поездов «Ласточка»: в московском депо «Подмосковная» открылся второй цех для их обслуживания. Это позволило увеличить производственные мощности с 98 до 240 пятивагонных поездов. Здесь выполняются все виды плановых и внеплановых работ по обслуживанию поездов, включая замену и обточку колесных пар и тормозных дисков, замену тяговых двигателей и компрессоров, ремонт крышевого, внутрисалонного и подкузовного оборудования и другие работы.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru