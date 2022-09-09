Новый подвижной состав начнет курсировать по маршруту скорого поезда Томск-2 – Новосибирск с 10 сентября

17:06

9 сентября на перроне вокзала Томск-1 состоялась презентация нового подвижного состава ЭП2Д для скорого поезда № 869/870 Томск-2 – Новосибирск. В мероприятии приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, врио губернатора Томской области Владимир Мазур и генеральный директор компании «Кузбасс-пригород» Алексей Ващенко.

С 10 сентября новый состав будет курсировать по маршруту на постоянной основе.

«Поезда серии ЭП2Д полностью оправдали ожидания железнодорожников и, что важнее, ожидания пассажиров, − отметил Александр Грицай. − В новых составах реализованы инновационные решения для повышения характеристик эргономичности, безопасности и технической надежности».

Владимир Мазур отметил важность улучшения качества логистики для жителей области при поездках из Томска в Новосибирск, а также поблагодарил железнодорожников за оперативную подготовку нового состава.

В электропоездах серии ЭП2Д созданы более комфортные условия для пассажиров – увеличена площадь тамбуров, вагоны соединены между собой без зазоров, переходы между вагонами сквозные, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции. Электропоезд оборудован системой микроклимата с кондиционированием и обеззараживанием воздуха, светодиодным освещением. Вагоны оснащены экологически чистыми санитарными комнатами.

Важная особенность состава – доступность для маломобильных пассажиров. Электропоезд ЭП2Д оснащен четырьмя подъемниками для посадки и высадки пассажиров на кресле-коляске. Установлена кнопка оповещения локомотивной бригады о том, что необходима посадка маломобильного пассажира. Увеличенная ширина проходов и размер санитарных комнат сделают поездки для маломобильных пассажиров комфортными.

Состав ЭП2Д подходит для сибирских условий и может эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от -50 до +50°C. Предусмотрен вагон повышенной комфортности, который оснащен столиками, кулером с питьевой и горячей водой, местом для зарядки мобильных устройств и др.

Кроме того, в составе поезда организована продажа горячих и прохладительных напитков, бакалейной продукции. Также пассажирам скорого поезда будет доступен аудиогид, рассказывающий о городах по пути следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.