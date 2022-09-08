Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

18 ноября откроется новый сезон для туристического поезда «Зимняя сказка»

2022-09-08 17:25
18 ноября откроется новый сезон для туристического поезда «Зимняя сказка»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

18 ноября, в день рождения Деда Мороза, возобновится курсирование «круговых» туристических поездов выходного дня «Зимняя сказка» в Великий Устюг.

На вотчину Деда Мороза поезда № 924/923 и № 922/921 будут отправляться из Санкт-Петербурга с остановкой в Вологде и из Москвы – с остановкой в Костроме.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы, отправляясь из Москвы или Санкт-Петербурга в пятницу, успеть вернуться к началу новой рабочей/учебной недели. За выходные дни путешественники успеют многое: прогуляться по Великому Устюгу, посетить вотчину Деда Мороза, побывать на его почте, пройтись по Тропе Сказок, посмотреть в волшебный телескоп в местной обсерватории и, конечно, познакомиться с самим хозяином резиденции и его волшебными помощниками. Туристы из Москвы также побывают в Костроме – родном городе Снегурочки, увидят ее сказочный терем и многие другие достопримечательности этого старого русского города. А туристы из Санкт-Петербурга побывают в Вологде и увидят Вологодский кремль, Софийский собор, Музей кружева и т. д. Благодаря удобному расписанию днем у пассажиров будет достаточно времени для экскурсий, а ночью «отель на колесах» будет передвигаться между городами.

В составы поездов включены вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, душем, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров также будет работать вагон-ресторан, где можно будет заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Путешественники могут оформить только билет на поезд (не включает в себя экскурсии) и спланировать свою программу самостоятельно либо приобрести отдельные экскурсии в поезде у проводника или готовый туристический пакет на сайте «ЖД Тур», в стоимость которого входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

Прибрести билеты на поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в кассах. При покупке билетов онлайн из Москвы необходимо задать на странице поиска маршрут «Москва Ярославская – Москва Ярославская Туристическая», а из Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) – Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) туристический».

Подробную информацию об этих и других туристических маршрутах можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru