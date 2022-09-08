18 ноября откроется новый сезон для туристического поезда «Зимняя сказка»

17:25

18 ноября, в день рождения Деда Мороза, возобновится курсирование «круговых» туристических поездов выходного дня «Зимняя сказка» в Великий Устюг.

На вотчину Деда Мороза поезда № 924/923 и № 922/921 будут отправляться из Санкт-Петербурга с остановкой в Вологде и из Москвы – с остановкой в Костроме.

Для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы, отправляясь из Москвы или Санкт-Петербурга в пятницу, успеть вернуться к началу новой рабочей/учебной недели. За выходные дни путешественники успеют многое: прогуляться по Великому Устюгу, посетить вотчину Деда Мороза, побывать на его почте, пройтись по Тропе Сказок, посмотреть в волшебный телескоп в местной обсерватории и, конечно, познакомиться с самим хозяином резиденции и его волшебными помощниками. Туристы из Москвы также побывают в Костроме – родном городе Снегурочки, увидят ее сказочный терем и многие другие достопримечательности этого старого русского города. А туристы из Санкт-Петербурга побывают в Вологде и увидят Вологодский кремль, Софийский собор, Музей кружева и т. д. Благодаря удобному расписанию днем у пассажиров будет достаточно времени для экскурсий, а ночью «отель на колесах» будет передвигаться между городами.

В составы поездов включены вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, душем, розетками для зарядки гаджетов. Для пассажиров также будет работать вагон-ресторан, где можно будет заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Путешественники могут оформить только билет на поезд (не включает в себя экскурсии) и спланировать свою программу самостоятельно либо приобрести отдельные экскурсии в поезде у проводника или готовый туристический пакет на сайте «ЖД Тур», в стоимость которого входит железнодорожная перевозка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и питание.

Прибрести билеты на поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в кассах. При покупке билетов онлайн из Москвы необходимо задать на странице поиска маршрут «Москва Ярославская – Москва Ярославская Туристическая», а из Санкт-Петербурга – «Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) – Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) туристический».

Подробную информацию об этих и других туристических маршрутах можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».