Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в сентябре – начале октября

2022-09-13 10:40
Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в сентябре – начале октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во второй половине сентября – начале октября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Это связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

Обращаем внимание пассажиров, что 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5 и 7 октября у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания. Кроме того, 20-23 сентября несколько электричек в сторону области проследуют без остановок на платформах Лось, Перловская, Тайнинская.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru