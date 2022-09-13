Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменится в сентябре – начале октября

10:40

Во второй половине сентября – начале октября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Это связано с изменением курсирования пассажирских поездов из-за ремонтно-путевых работ на Северной железной дороге.

Обращаем внимание пассажиров, что 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 сентября, 3, 5 и 7 октября у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько электричек, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания. Кроме того, 20-23 сентября несколько электричек в сторону области проследуют без остановок на платформах Лось, Перловская, Тайнинская.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.