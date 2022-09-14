Маршрут поезда № 137/138 Москва – Самара – Оренбург продлен до Орска

15:51

Для повышения качества обслуживания пассажиров холдингом «ЖД» принято решение о продлении маршрута двухэтажного поезда из вагонов нового модельного ряда № 137/138 Москва – Оренбург до Орска. При этом нумерация поезда будет заменена на № 31/32.

Новый подвижной состав и более удобное расписание позволят пассажирам совершать поездки между Орском и Москвой почти на 8 часов быстрее. Если сегодня поезд № 132/131 Орск – Москва следует по тому же маршруту почти 37 часов, то поезду № 31/32 для этого потребуется чуть более 28 часов. Это повысит мобильность и качество жизни населения восточной части Оренбургской области.

В первый рейс по удлиненному маршруту поезд № 31/32 Орск – Москва отправится из Москвы 11 декабря, а из Орска – 13 декабря.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь с Казанского вокзала столицы в 17:16 и прибывая в Орск на следующие сутки в 23:48. В обратном направлении он будет отправляться в 06:33 и прибывать в Москву в 10:40 следующего дня. Время прибытия и отправления указано местное. Остановки предусмотрены в Оренбурге, Самаре, Сызрани, Рузаевке, Рязани и в других городах.

В состав поезда включены современные двухэтажные вагоны нового модельного ряда с увеличенным габаритом и пневмоподвеской. В каждом вагоне есть душевые кабины, яркие детские купе (нумерация мест 1-4), кондиционеры с покупейной регулировкой температуры воздуха, беспроводные зарядные устройства, а также индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. В поезде также предусмотрены места и все необходимое дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Продажа билетов на двухэтажный поезд № 31/32 Орск – Москва уже открыта. Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.