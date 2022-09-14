Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Популярность мультимодальных маршрутов «поезд+автобус» выросла вдвое

2022-09-14 11:21
Популярность мультимодальных маршрутов «поезд+автобус» выросла вдвое
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 60 тыс. пассажиров воспользовались комбинированными маршрутами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с начала года. Это в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Только летом 2022 года комбинированные маршруты выбрали более 50 тыс. пассажиров. Особой популярностью пользовались перевозки на курорты Краснодарского края и Ставрополья.

Среди туристов также были востребованы маршруты, организованные АНО «Единая транспортная дирекция», в том числе на курорты Калининградской области и Северного Кавказа. В связи с популярностью комбинированных перевозок до населенных пунктов Приэльбрусья и Карачаево-Черкесии АНО «ЕТД» приняло решение продлить их работу до 15 апреля 2023 года.

Желающие отдохнуть на курортах Приэльбрусья могут с комфортом добраться на любом поезде дальнего следования до станции Минеральные Воды, а затем пересесть на автобус до населенных пунктов Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.

Комбинированные маршруты до курортов Карачаево-Черкессии предусматривают поездку на поезде дальнего следования до Невинномысска, а далее – на комфортабельных автобусах: Невинномысск – Черкесск – Карачаевск – Домбай и Невинномысск – Черкесск – Архыз – Романтик.

Расписание автобусов состыковано с графиком поездов дальнего следования. Приобрести единый билет для поездок на поезде и автобусе в рамках одного маршрута можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого нужно указать начальный и конечный пункты маршрута. В рамках одного заказа пассажиру оформляется билет на поезд и талон на проезд в автобусе.

Более подробная информация о действующих маршрутах, расписании движения и стоимости проезда опубликована на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки».

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru