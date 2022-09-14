Популярность мультимодальных маршрутов «поезд+автобус» выросла вдвое

11:21

Более 60 тыс. пассажиров воспользовались комбинированными маршрутами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «ЖД») с начала года. Это в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Только летом 2022 года комбинированные маршруты выбрали более 50 тыс. пассажиров. Особой популярностью пользовались перевозки на курорты Краснодарского края и Ставрополья.

Среди туристов также были востребованы маршруты, организованные АНО «Единая транспортная дирекция», в том числе на курорты Калининградской области и Северного Кавказа. В связи с популярностью комбинированных перевозок до населенных пунктов Приэльбрусья и Карачаево-Черкесии АНО «ЕТД» приняло решение продлить их работу до 15 апреля 2023 года.

Желающие отдохнуть на курортах Приэльбрусья могут с комфортом добраться на любом поезде дальнего следования до станции Минеральные Воды, а затем пересесть на автобус до населенных пунктов Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.

Комбинированные маршруты до курортов Карачаево-Черкессии предусматривают поездку на поезде дальнего следования до Невинномысска, а далее – на комфортабельных автобусах: Невинномысск – Черкесск – Карачаевск – Домбай и Невинномысск – Черкесск – Архыз – Романтик.

Расписание автобусов состыковано с графиком поездов дальнего следования. Приобрести единый билет для поездок на поезде и автобусе в рамках одного маршрута можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого нужно указать начальный и конечный пункты маршрута. В рамках одного заказа пассажиру оформляется билет на поезд и талон на проезд в автобусе.

Более подробная информация о действующих маршрутах, расписании движения и стоимости проезда опубликована на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки».