Мультимодальный маршрут КрасЖД свяжет Красноярский край и Кемеровскую область

13:34

16 сентября КрасЖД запускает первый мультимодальный маршрут (электропоезд + автобус) из Красноярска в Мариинск (Кемеровская область).

Воспользоваться комбинированным маршрутом пассажиры смогут по пятницам – из Красноярска и воскресеньям – в обратном направлении (из Мариинска).

Расписание электропоездов состыковано по времени с автобусами. Пересадка на станции Боготол.

По пятницам комбинированный маршрут включает пригородный экспресс Базаиха – Красноярск – Боготол (отправление со станции Базаиха в 18:10, отправление со станции Красноярск в 18:49, прибытие в Боготол в 22:53) и автобус № 700 (отправление со станции Боготол в 23:06, прибытие в Мариинск в 02:09).

В воскресенье для поездки из Мариинска до Боготола пассажиры могут воспользоваться автобусом № 644 (отправление из Мариинска в 12:05, прибытие в Боготол в 15:05) и электропоездом Боготол – Красноярск (отправление со станции Боготол в 15:31, прибытие на станцию Красноярск в 19:49).

Билеты на мультимодальный маршрут (электропоезд + автобус) можно оформить в пригородных кассах железнодорожных вокзалов Красноярска, Базаихи, Злобино, Енисея, Бугача, а также в кассе остановочного пункта Путепровод, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Отметим, что, воспользовавшись комбинированным маршрутом, пассажиры смогут значительно сэкономить – мультимодальная поездка обойдется в 1, 5 раза дешевле, чем проезд только на автобусе.

Узнать расписание пригородных поездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или – воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».