Расписание последнего вечернего поезда из Зеленоградска в Калининград временно изменено 17 сентября

11:09

Для обеспечения перевозок пассажиров в связи с проведением в Зеленоградске культурных, спортивных, детских мероприятий в ближайшую субботу, 17 сентября, временно изменено расписание последнего вечернего поезда в Калининград.

«Ласточка» будет отправляться со станции Зеленоградск-Новый в 23:05 (на 1 час 10 минут позже, чем в действующем расписании). Поезд проследует по маршруту с минимальным количеством остановок и прибудет на Южный вокзал в 23:38.

Напоминаем о возможности заранее приобретать билеты через интернет-сервис или мобильное приложение «ЖД Пассажирам», в котором опубликовано подробное расписание курсирования пригородных поездов на Калининградской железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.