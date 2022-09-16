Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Комфортабельные электропоезда «Ласточка» в Самарской области будут курсировать по маршруту Самара – Тольятти

2022-09-16 09:47
Комфортабельные электропоезда «Ласточка» в Самарской области будут курсировать по маршруту Самара – Тольятти
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 октября 2022 года «Ласточкам» в Самарской области назначается новый маршрут – Самара – Тольятти. Ранее скорый поезд курсировал из Самары до Жигулевска.

Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по 4 рейса в каждом направлении. Время в пути – менее 2 часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная и Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти поезда будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении – в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время указано местное.

От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда «Ласточка» введен в расписание автобусный маршрут № 8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море и обратно с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское Море.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета – 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru