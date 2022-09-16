Комфортабельные электропоезда «Ласточка» в Самарской области будут курсировать по маршруту Самара – Тольятти

С 1 октября 2022 года «Ласточкам» в Самарской области назначается новый маршрут – Самара – Тольятти. Ранее скорый поезд курсировал из Самары до Жигулевска.

Ежедневно скоростные электропоезда будут совершать по 4 рейса в каждом направлении. Время в пути – менее 2 часов. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная и Жигулевское Море.

Со станции Самара в Тольятти поезда будут отправляться ежедневно в 08:12, 14:00, 18:00 и 20:15, в обратном направлении – в 06:31, 10:31, 17:01 и 20:12. Время указано местное.

От железнодорожного вокзала Тольятти к запуску скорого пригородного поезда «Ласточка» введен в расписание автобусный маршрут № 8 до Нового города, состыкованный с расписанием скорых поездов. Также на станции Тольятти для автолюбителей будут работать бесплатные перехватывающие парковки.

С целью обеспечения транспортной доступности и сохранения уровня комфорта для жителей Жигулевска организовано курсирование согласованных пригородных поездов по маршруту Жигулевск – Жигулевское Море и обратно с удобной пересадкой на поезда «Ласточка» на станции Жигулевское Море.

Билеты на скорые поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти, в том числе с указанием мест, можно приобрести во всех кассах пригородного сообщения, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Стоимость «разового» билета – 254 рубля. Действуют все категории льгот. Для обучающихся цена «разового» билета в период действия льгот снижена на 50%, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.