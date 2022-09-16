В январе-августе текущего года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались 4,4 тыс. маломобильных пассажиров

09:38

За 8 месяцев 2022 года услугами сопровождения на вокзалах ДВЖД воспользовались 4,4 тыс. маломобильных пассажиров, что на 6,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Более половины (2,5 тыс. человек) оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «ЖД». Услуга сопровождения оказывается круглосуточно на 22 вокзалах Дальневосточной магистрали. Сервис наиболее востребован в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Ружино и Нерюнгри.

На ДВЖД ведется работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Так, в конце августа этого года во Владивостоке введен в эксплуатацию вертикальный подъемник для высокой пассажирской платформы. На ряде вокзалов установлены гусеничные лестничные подъемники, специализированные лифты и эскалаторы, имеются кассы с пониженным прилавком, оборудованные индукционной петлей для слабослышащих граждан. На всех вокзалах магистрали размещены мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала.

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальным территориям, зданию вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходам на платформы согласно требованию заявки. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

Напомним, что с информацией об услугах и льготах, предоставляемых маломобильным пассажирам, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на корпоративном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченными физическими возможностями», подраздел «Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку на обслуживание маломобильного пассажира можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме) или по электронному адресу info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД