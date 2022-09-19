На Свердловской железной дороге растет популярность сервисов дистанционного оформления билетов

14:16

В августе 2022 года популярность услуги по оформлению билетов на поезда дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «ЖД») по телефону выросла на 22%. В «пиковый» летний месяц операторами было принято более 16 тыс. звонков, оформлено 11,2 тыс. билетов (в августе прошлого года – 9,2 тыс.).

Наибольшее число билетов таким способом в августе было оформлено в направлении Москвы (24%), южных городов (Адлер, Сочи, Анапа, Краснодар, Новороссийск), Санкт-Петербурга и регионов тюменского севера.

ОАО «ЖД» активно развивает индивидуальные сервисы, которые позволяют пассажирам приобретать проездные документы на поезд дистанционно, без посещения касс. Услуга оформления билетов по телефону предоставляется на базе Уральского железнодорожного агентства (подразделение Уральского филиала АО «ФПК») более двух лет и сочетает в себе преимущества офлайн- и онлайн-каналов продаж.

Как и в случае обращения в кассу, в момент оформления проездных документов по телефону клиенты имеют возможность получить разъяснения оператора и полную информацию по предстоящей поездке, а также «поручить» специалисту заполнить сведения о пассажирах и иные данные. Для многих это более удобно, чем самостоятельный поиск и покупка билетов через интернет.

Оператор в диалоге с пассажиром подбирает условия поездки, принимает заказ и оформляет его в режиме реального времени через web-портал. После создания заказа автоматически формируется электронный счет, содержащий ссылку на платежную страницу. Оплатить его необходимо в течение 30 минут с помощью банковской карты. Контрольные купоны всех электронных билетов после оплаты придут на электронную почту и мобильный телефон пассажира.

Прием звонков по номеру 8 (800) 250-15-20 ведется круглосуточно, услуга бесплатная. Операторы производят оформление и возврат билетов на поезда дальнего следования АО «ФПК» во внутрироссийском сообщении, а также через Калининградскую область и Беларусь. Доступно оформление дополнительного питания, квитанций для перевозки мелких домашних животных, электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря (согласно правилам перевозки), а также перевозки багажа в багажном купе. Продажи прекращаются за 1 час до отправления поезда со станции посадки пассажира, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.