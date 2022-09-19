Расписание поездов четырех направлений МЖД и двух диаметров изменится 23-25 сентября в связи с развитием инфраструктуры

23-25 сентября изменится расписание пригородных поездов на четырех направлениях Московской железной дороги, МЦД-1 и МЦД-2 в связи с модернизацией железнодорожной и строительством новой пассажирской инфраструктуры.

Так, на Киевском направлении с 22:45 23 сентября до 00:45 25 сентября железнодорожники передвинут III главный путь для строительства второй платформы на новой станции Поклонная, которая расположится на соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями и станет частью МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов, курсирующих между Москвой и Солнечной, а также аэроэкспрессов в аэропорт Внуково.

На Рижском направлении с 01:00 24 сентября до 04:00 25 сентября переключат II главный путь на новую ось на станции Москва-Рижская. Это необходимо для дальнейшего развития станции в рамках МЦД-4. В связи с этим 24 сентября ряд пригородных поездов Рижского направления и МЦД-2 проследуют по укороченному маршруту от/до станций Москва-Пассажирская-Курская, Площадь Трех Вокзалов и Стрешнево.

На Савеловском направлении 24 и 25 сентября в ночные часы проведут плановые работы по замене стрелочного перевода на станции Марк, что повлияет на расписание Савеловского направления, МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Часть поездов, курсирующих между Москвой, Лобней, Дмитровом, Икшей, Одинцово и аэропортом Шереметьево, выведут из расписания.

В связи с модернизацией объектов энергообеспечения на участке Реутов – Балашиха внесены незначительные корректировки в расписание пригородных поездов Горьковского направления. Так, 25 сентября в утренние часы одна электричка из Москвы вместо Балашихи проследует до станции Железнодорожная и обратно, два поезда отменят на участке Карачарово – Балашиха.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.