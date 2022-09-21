Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные рейсы поездов назначены из Казани в Адлер

2022-09-21 14:09
В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении курортов Черноморского побережья России на Горьковской железной дороге назначены дополнительные рейсы поездов Казань – Адлер отправлением 3, 15, 21 и 27 октября, 2, 8, 14, 20 и 26 ноября, а также 2 и 8 декабря в 12:07. Они будут прибывать в Адлер на следующие сутки в 12:32. Из Адлера поезда будут отправляться в 22:43 и прибывать в столицу Татарстана через сутки в 23:10.

В составе поезда – современные купейные, плацкартные вагоны, вагон-СВ и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе. Они оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов.

Продажа билетов на поезд открыта. Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

