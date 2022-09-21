Дополнительные поезда назначаются между Ростовом и Азовом с 26 сентября

26 сентября назначаются 4 дополнительных пригородных поезда на направлении Ростов – Азов.

Два пригородных поезда вводятся в график по рабочим дням отправлением из Ростова в 15:07, прибытием в Азов в 16:14. В обратном направлении поезд станет отправляться в 16:28, прибывать в Ростов в 17:26.

Также в график вводятся два поезда, которые курсировать станут ежедневно. Из Ростова отправление в 12:31, прибытие на станцию Азов в 13:36. Обратный рейс из Азова назначен на 14:09 с прибытием в Ростов в 15:13.

Кроме того, с 1 октября рейсы двух пригородные поездов азовского направления станут ежедневными: № 6028 Ростов – Азов отправлением в 17:09, прибытием в 18:16 и № 6027 Азов – Ростов отправлением в 18:46, прибытием в 19:43.

Стоимость проезда по полному маршруту составляет 74 рубля.

Стоит отметить, что популярность маршрута растет. Количество перевезенных пассажиров на этом направлении с начало года возросло на 40% в сравнении прошлым годом и составило 146 тыс.

19 сентября в связи с многочисленными обращениями пассажиров на маршруте Ростов – Азов уже были назначены два дополнительных вечерних поезда. После введения дополнительных рейсов 26 сентября на маршруте Ростов – Азов будут курсировать 6 пар пригородных поездов.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайте АО «СКППК» в разделе «Расписание», а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.