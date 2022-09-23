Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Маршрут поезда № 51/52 Нижний Новгород – Казань продлен до Ижевска

2022-09-23 12:18
Маршрут поезда № 51/52 Нижний Новгород – Казань продлен до Ижевска
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В целях повышения транспортной доступности регионов маршрут фирменного поезда № 51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлевается до Ижевска. Благодаря этому железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Ижевском станет более удобным – поездки между городами будут проходить преимущественно в ночное время, в обратном направлении пассажиры смогут отправляться в те же сутки.

В первый рейс по удлиненному маршруту поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск отправится из Нижнего Новгорода 1 октября, из Ижевска – 2 октября.

Поезд будет курсировать через день, отправляясь из Нижнего Новгорода в 20:53 и прибывая в Ижевск на следующие сутки в 13:49. В обратном направлении он будет отправляться в 17:30 и прибывать утром следующего дня в 06:52 (время прибытия и отправления указано местное). В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе, и других населенных пунктах.

В состав поезда включены современные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для подзарядки гаджетов.

Продажа билетов на фирменный поезд № 51/52 Нижний Новгород – Ижевск будет открыта в ближайшее время. Оформить проездные документы можно будет на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru