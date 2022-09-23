Маршрут поезда № 51/52 Нижний Новгород – Казань продлен до Ижевска

12:18

В целях повышения транспортной доступности регионов маршрут фирменного поезда № 51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлевается до Ижевска. Благодаря этому железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Ижевском станет более удобным – поездки между городами будут проходить преимущественно в ночное время, в обратном направлении пассажиры смогут отправляться в те же сутки.

В первый рейс по удлиненному маршруту поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск отправится из Нижнего Новгорода 1 октября, из Ижевска – 2 октября.

Поезд будет курсировать через день, отправляясь из Нижнего Новгорода в 20:53 и прибывая в Ижевск на следующие сутки в 13:49. В обратном направлении он будет отправляться в 17:30 и прибывать утром следующего дня в 06:52 (время прибытия и отправления указано местное). В пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе, и других населенных пунктах.

В состав поезда включены современные вагоны, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для подзарядки гаджетов.

Продажа билетов на фирменный поезд № 51/52 Нижний Новгород – Ижевск будет открыта в ближайшее время. Оформить проездные документы можно будет на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.