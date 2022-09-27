Расписание пригородных поездов на трех направлениях Калининградской железной дороги изменяется с 1 октября

С 1 октября вносятся изменения в график движения «Ласточек» на приморских направлениях КЖД.
В частности, поезда будут отправляться:
Расписание корректируется в связи с сезонным снижением пассажиропотока. Также несколько поездов с 1 октября временно будут следовать по измененному графику в связи с необходимостью продолжения работ по строительству пассажирских платформ, адаптированных под «Ласточки».
Также с 1 октября отменяются поезда на участке Калининград – Железнодорожный, которые ранее были назначены специально к «высокому» туристическому сезону, с мая по сентябрь.
Расписание пригородных поездов можно уточнять на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажиркой компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении ЖД Пассажирам, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.