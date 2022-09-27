Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов на трех направлениях Калининградской железной дороги изменяется с 1 октября

2022-09-27 14:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 1 октября вносятся изменения в график движения «Ласточек» на приморских направлениях КЖД.

В частности, поезда будут отправляться:

  • с Южного вокзала в Зеленоградск ежедневно – в 06:38, 08:00, 10:15, по рабочим дням – в 11:12, ежедневно – в 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55;
  • из Зеленоградска в Калининград ежедневно – в 06:43, 07:45, по рабочим дням – в 08:15, ежедневно – в 09:44, 11:15, 12:11, 13:38, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56 и 21:25;
  • с Южного вокзала в Светлогорск ежедневно – в 06:18, 07:41, 10:00, 11:00, 12:23, 13:00, 14:01, 16:44 (с Северного вокзала), 17:17 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41, по рабочим дням – в 19:19;
  • из Светлогорска в Калининград по рабочим дням в 06:30 и 06:55, ежедневно – в 07:39, по рабочим дням – в 08:00, ежедневно – в 08:57, 11:14, 12:37, 14:16, 15:12, 15:40, 16:42, 17:50, 18:57, по рабочим дням – в 19:33.

Расписание корректируется в связи с сезонным снижением пассажиропотока. Также несколько поездов с 1 октября временно будут следовать по измененному графику в связи с необходимостью продолжения работ по строительству пассажирских платформ, адаптированных под «Ласточки».

Также с 1 октября отменяются поезда на участке Калининград – Железнодорожный, которые ранее были назначены специально к «высокому» туристическому сезону, с мая по сентябрь.

Расписание пригородных поездов можно уточнять на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажиркой компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении ЖД Пассажирам, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

