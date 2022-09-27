Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Мобилизованные граждане могут вернуть билеты на поезда, в том числе невозвратные

2022-09-27 13:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проводимыми согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации» мероприятиями по призыву граждан РФ на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы, холдинг «ЖД» обеспечивает возможность вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, в том числе купленные по «невозвратному» тарифу, всем мобилизованным гражданам.

Возврат денежных средств будет осуществляться без удержания дополнительных сборов и плат.

На тех же условиях будет осуществляться возврат денежных средств за проездные документы лицам, которые планировали отправиться вместе с призванным в совместную поездку.

Вернуть деньги без дополнительных сборов и плат можно также за билеты и абонементы на пригородные поезда.

Для возврата проездных документов пассажирам достаточно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на такой пункт.

