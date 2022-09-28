Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В октябре изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги

2022-09-28 11:14
Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в октябре в связи с продолжением работ по развитию пассажирской инфраструктуры на станциях МЦД-1 Тимирязевская и Лианозово, а также усилением энергообеспечения участков Дмитров – Каналстрой и Лобня – Аэропорт Шереметьево.

Так, на реконструируемой станции Тимирязевская строители проведут работы по подшивке навесов на платформах в зоне движения поездов, которые будут иметь форму «ласточкиного хвоста». V-образная форма навеса позволит в зимнее время предотвратить сползание снега на платформы и поезда. В вестибюле началась облицовка стен и пола гранитными плитами, продолжается монтаж эскалаторов и лифтов, а также инженерных систем – освещения, отопления, вентиляции и водоснабжения.

В Лианозово ведутся монолитные работы по строительству южного и северного вестибюлей, производится вынос железнодорожных путей и переустройство контактной сети из зоны строительства новых платформ.

Кроме того, на участках Дмитров – Каналстрой и Лобня – Аэропорт Шереметьево продолжится модернизация и усиление объектов энергообеспечения.

Технологические «окна» на участках Москва-Бутырская – Бескудниково, Лобня – Аэропорт Шереметьево и станции Марк назначены преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы пик. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов двух направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Работы на участке Дмитров – Каналстрой будут проводить в дневные часы – с 10:15 до 14:10. В этот период из расписания выведут две электрички – № 6351 Савелово – Москва отправлением в 11:38 и № 6304 Москва – Талдом в 14:48, четыре поезда проследуют по укороченным маршрутам.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

