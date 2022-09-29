Дополнительный поезд из Казани в Самару и обратно назначен на 7-8 октября

10:32

В связи с имеющимся спросом на перевозки на Горьковской железной дороге назначен дополнительный поезд № 557/558 Казань – Самара. Он отправится из Казани 7 октября в 21:20 и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В пути следования поезд совершит остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск-Центральный и Жигулевское Море. В обратный путь из Самары поезд отправится 8 октября в 19:25 и прибудет в столицу Татарстана на следующий день в 06:52. Поезд совершит остановки на станциях Сызрань, Ульяновск-Центральный, Буа и Зеленый Дол.

В составе поезда – современные купейные вагоны и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе увеличенной площади и другими приспособлениями. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов и т. д.

Продажа билетов на поезд открыта. Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на нашем сайте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.