Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительный поезд из Казани в Самару и обратно назначен на 7-8 октября

2022-09-29 10:32
Дополнительный поезд из Казани в Самару и обратно назначен на 7-8 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с имеющимся спросом на перевозки на Горьковской железной дороге назначен дополнительный поезд № 557/558 Казань – Самара. Он отправится из Казани 7 октября в 21:20 и прибудет в Самару на следующий день в 10:25. В пути следования поезд совершит остановки на станциях Зеленый Дол, Ульяновск-Центральный и Жигулевское Море. В обратный путь из Самары поезд отправится 8 октября в 19:25 и прибудет в столицу Татарстана на следующий день в 06:52. Поезд совершит остановки на станциях Сызрань, Ульяновск-Центральный, Буа и Зеленый Дол.

В составе поезда – современные купейные вагоны и вагон, адаптированный для маломобильных пассажиров со специальными купе увеличенной площади и другими приспособлениями. Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия, в том числе кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами, розетками для зарядки гаджетов и т. д.

Продажа билетов на поезд открыта. Оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на нашем сайте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru